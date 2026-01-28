الحرس الثوري الإيراني: التخويف عبر صناعة أجواء الحرب أسلوب قديم للأمريكيين

18 حجم الخط

قال الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الأربعاء، إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”.

وبحسب شبكة «الحدث – العربية» عبر منصتها علي موقع اكس، قال مستشار المرشد الإيراني، على شمخاني: “أي عمل عسكري أمريكي سيكون بداية حرب.. ردنا سيكون غير مسبوق وسنستهدف قلب تل أبيب”.

40 ألف جندي في 9 مواقع بالشرق الأوسط بمرمى الصواريخ الإيرانية

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم الأربعاء، والذي قال إن هناك 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف روبيو: قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الفترات الماضية يقدر بالآلاف، متهمًا السلطات في الجمهورية الإسلامية باستخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين.

النظام الإيراني في أضعف حالاته

وخلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، قال روبيو: إن النظام الإيراني، أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، إلى جانب التحديات الداخلية، أثرت بشكل كبير على قدرات النظام الإيراني واستقراره.

الضغوط الاقتصادية والسياسية تتراكم على إيران

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة.

تصعيد أمريكي ضد طهران ورسائل للنظام الإيراني

وتأتي تصريحات روبيو في إطار تصعيد سياسي وإعلامي أمريكي تجاه إيران، بالتوازي مع تحذيرات متبادلة بين الجانبين بشأن أي مواجهات محتملة. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز موقفها الدولي ضد طهران، وربط ملف حقوق الإنسان بالضغوط السياسية والأمنية.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير “لا تسمحوا بتكرار ذلك والوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا”.

