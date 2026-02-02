عقد مشروط، تفاصيل مفاوضات جالطة سراي وميسي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن مفاجآت كبيرة بشأن مفاوضات جالطة سراي التركي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

وقالت صحيفة "دايلي صباح" التركية، إن المعلق المخضرم ليفنت توزيمان، كشف على الهواء مباشرة على قناة A Spor، تفاصيل المفاوضات.

وقال إن إدارة جالطة سراي، بحثت إمكانية ضم ميسي من إنتر ميامي بموجب اتفاقية محكمة لمدة أربعة أشهر مصممة للحفاظ على لياقة النجم الأرجنتيني للمباريات دون إرهاق جسده قبل كأس العالم 2026.

وبحسب "توزيمان"، فقد أعطى ميسي "ضوء أخضرا مشروطًا".

وواصل بأن طلبه المعلن محدد بشكل لافت للنظر: فهو لن يلعب المباريات إلا في إسطنبول، متجنبًا الرحلات الخارجية لتقليل إرهاق السفر وخطر الإصابة.

ويتضمن الاقتراح 12 مباراة، جميعها في ملعب رامز بارك، لا تُعتبر عملية انتقال تقليدية بل مشروعًا مصممًا خصيصًا له.

وقال توزيمان على الهواء: "أكدت الإدارة ذلك. لقد أرادوا جلب ميسي من الولايات المتحدة، موقف ميسي واضح: الدوري الأمريكي يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، وهو لا يريد الوصول إلى كأس العالم مصابًا".

وأضاف أن ميسي رفض سابقًا اهتمام نادي الهلال السعودي، وأشار إلى أنه إذا وصل جالطة سراي إلى نهائي كأس تركيا، فإن تلك المباراة يمكن أن تُحتسب ضمن المباريات الـ 12 المقترحة.

ويتزامن التوقيت مع فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، والتي تمتد عادةً خلال أشهر الشتاء، مما يوفر لميسي فرصة تنافسية محتملة قبل كأس العالم، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو 2026.

في إنتر ميامي، لا يزال ميسي محوريًا في خطط النادي، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولم يظهر أي مؤشر من جانب فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم على أن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة.

ولخص توزيمان الحالة المزاجية للجماهير بصراحة: "إذا جاء ميسي، فسيذهب مليون شخص إلى المطار".

وحتى الآن، لا تزال القصة غير مؤكدة، ولم يصدر أي تأكيد من جالطة سراي أو ممثلي ميسي أو إنتر ميامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.