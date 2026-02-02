محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية، للأسر الأكثر احتياجًا، ومشروعات تنموية، وتراخيص أكشاك للشباب والمرأة المعيلة، ومن بينهم ذوي الهمم، كما وجه بسرعة الإفادة بموقف استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي، بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم.

مشكلة الصرف الصحي بقرية هوارة عدلان

عرض عدد من أهالي قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، شكوى يتضررون فيها من توقف العمل في مشروع الصرف الصحي بالقرية، ما حرم العديد من الأهالي من الخدمة، وكلف مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بسرعة مراجعة موقف مشروع الصرف الصحي بالقرية، وإفادته شخصيًا بموعد انهاء الأعمال، مع توضيح كافة الأمور في بيان للمواطنين، ووضع حلول عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرية لحين انتهاء أعمال المشروع ودخول الخدمة بشكل منتظم للقرية، وفيما يتعلق بالانقطاع المتكرر لمياه الشرب بشارع الدكتور عمرو هيبة، خلف معهد الصفوة الأزهري بمنطقة المرور بمدينة الفيوم، وجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع مياه الشرب، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة العمل على حل المشكلة لوصول المياه بشكل منتظم للأهالي، كما كلف مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة، بمتابعة الأمر مع الأهالي لحين حل المشكلة.

المخطط التفصيلي لحوض سعد وسعيد

كما استمع إلى شكوى أصحاب الأراضي بزمام حوض سعد وسعيد، بنطاق حي شرق مدينة الفيوم، التي يتضررون فيها من المخطط التفصيلي للمنطقة المعتمد عام 2022، وبناء عدد من الأهالي دون انتظار البت في تظلمات المتضررين، وكلف محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بمخاطبة هيئة التخطيط العمراني، لسرعة إيفاد لجنة لفحص الشكوى وإفادة المحافظ شخصيًا بما تم من إجراءات، كما وجه بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة طامية لفحص ومراجعة شكوى إحدى السيدات المعيلات من أهالي قرية المظاطلي، من عدم مقدرتها على سداد المبالغ المستحقة للتصالح عن منزلها، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية للمساهمة في سداد هذه المستحقات.

تكليفات مجلس مدينة طامية

كما وجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طامية، لسرعة المعاينة على الطبيعة ومراجعة تراخيص ورشة نجارة "باب وشباك" كائنة بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أبو جويد بمدينة طامية، بسبب شكوى الأهالي من الضوضاء والإزعاج المستمر وإشغال الطريق العام، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الورشة حال مخالفتها للتراخيص.

حل مشكلة طالب

وبشأن مطلب إحدى السيدات المعيلات من أهالي قرية أبو جندير بمركز إطسا، والتي ترغب في إلحاق إبنها "من ذوي الهمم" بفصول الدمج نظرًا لظروفه الصحية، وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة فحص حالة التلميذ وإلحاقه بفصول الدمج حال مطابقته للشروط الخاصة بهذا الشأن، أو إلحاقة بإحدى المدارس الفكرية.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان مدى إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لمسن مريض من الأولى بالرعاية لديه طفل يعاني من كهرباء زائدة بالمخ تصيبه بنوبات من الصرع، وتوفير المستلزمات الخاصة بتجهيز كشك له بمحل إقامته، كما وجه بدراسة مدى استحقاق منح معاش لشاب مريض بانشطار في الشريان الأورطي واعتلال بصمامات القلب، مما استدعى إجراء عملية جراحية له، وكذا دراسة استحقاق المعاش لسيدة معيلة من ذوي الهمم الأولى بالرعاية.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من السيدات المعيلات والشباب من الجنسين ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين في الحصول على تمويل لفتح مشروعات تنموية، أو الحصول على تراخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، ووجه محافظ الفيوم بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، من خلال فرع جهاز تنمية المشروعات، أو إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك"، بهدف الإنتقال بهذه الفئات من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس، كما وجه رؤساء مجالس المدن ومسئولي الجهات ذات الصلة، بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام الأسر الأولى بالرعاية، الراغبين في الحصول على تراخيص أكشاك تبعًا للشروط واللوائح المنظمة لذلك، بهدف توفير مصادر للدخل تعينهم على مطالب الحياة المعيشية.

علاج على نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة والسكان، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وسرعة توفير العلاج على نفقة الدولة لمسن مريض من الأولى بالرعاية غير قادر على الحركة بسبب أمراض الشيخوخة المزمنة "الضغط والسكر وهشاشة العظام وآلام المفاصل"، مع توفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة له من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

كما وجه محافظ الفيوم، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

