محافظ الفيوم: إزالة 1800 حالة تعد بالبناء علي أملاك الدولة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم:إن حملات الموجة 28 لاسترداد أملاك الدولة، تمكنت من إزالة 1806 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وكذلك بالملكيات الخاصة للمواطنين، خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي بدأت أعمالها في 10 يناير 2026 واستمرت حتى 30 يناير 2026، في إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، وكافة الجهات المعنية، نجحت في تنفيذ الإزالات المستهدفة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، حيث تم إزالة 358 حالة تعدٍ بمركز ومدينة الفيوم، و313 حالة تعدٍ بمركز ومدينة إطسا، و337 حالة تعدٍ بمركز ومدينة أبشواي، و303 حالة تعدٍ بمركز ومدينة طامية، و326 حالة تعدٍ بمركز ومدينة سنورس، و169 حالة تعدٍ بمركز ومدينة يوسف الصديق.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام والمستمر بين رؤساء المدن، وقوات الشرطة، ومسئولي جهات الولاية المعنية، للتحرك بشكل متكامل وسريع لإنجاز المستهدف من إزالة التعديات خلال المراحل المتتابعة للموجة الـ28، موجهًا بتذليل أية معوقات قد تعترض أعمال الإزالة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة.

واكد أن ملف التعديات خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه أو التراجع عن استرداد حق الشعب، إعلاءً لهيبة الدولة وتطبيقًا للقانون على الجميع دون استثناء.

