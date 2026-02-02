الإثنين 02 فبراير 2026
إحالة عامل قتل زوجته إلى جنايات الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
قررت نيابة شرق الإسكندرية، إحالة المتهم "م.م.م" عامل إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته في واقعة ضرب أفضى إلى موت زوجته المجني عليها "م.ح.ج".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها بمحل سكنهما بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "م.م.م" عامل بمطعم بضرب المجني عليها "م.ح.ج" ربة منزل  من غير سبق إصرار وترصد على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، لخروج زوجته المجني عليها لشرفة مسكنهما بملابس كاشفة لجسدها، فتعدى عليها بالضرب بأن كال لها عدة ضربات بيده استقرت بوجهها ودفعها فسقطت أرضا، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد قتلها ولكن ضربها أفضى إلى موتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته. 

