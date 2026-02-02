جامعة القاهرة تتصدر المسابقات الرياضية والفنية والثقافية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

18 حجم الخط

سجلت جامعة القاهرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي حضورًا لافتًا في البطولات والمسابقات المختلفة، محققة مراكز متقدمة في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، لتؤكد استمرار تميزها وريادتها بين الجامعات المصرية.

وجاءت هذه الإنجازات تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة سماحة بنداري مدير إدارة رعاية الشباب، حيث تألق طلاب الجامعة في بطولة كأس الشهيد الرفاعي 53، إلى جانب تميزهم في مسابقات الإبداع الفني والفعاليات الثقافية المتنوعة.

جامعة القاهرة تتصدر المسابقات الرياضية والفنية والثقافية

مراكز جامعة القاهرة في مسابقات منتصف العام الدراسي

وفازت جامعة القاهرة بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر في مسابقة “إبداع” للفنون التشكيلية المقامة بمعسكر أبو قير بالإسكندرية، كما حصد طلاب الجامعة المراكز الثلاثة الأولى في إنجاز يعكس ريادة الجامعة في مجالات الابتكار والإبداع الفني.

وفي المجال الرياضي، واصلت الجامعة تألقها حيث فازت بالترتيب العام الأول على مستوى الجامعات المصرية في بطولة التنس الأرضي، محققة المركز الأول في منافسات الزوجي طالبات، والمركز الثاني في منافسات الفردي، كما أحرزت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في بطولة الكاراتيه (كاتا جماعي طالبات).

جامعة القاهرة تتصدر المسابقات الرياضية والفنية والثقافية، فيتو

كما حققت جامعة القاهرة إنجازًا بارزًا في بطولة كرة السلة طالبات، حيث فازت بالمركز الأول في منافسات 3×3، والمركز الأول أيضًا في منافسات 5×5، في تأكيد جديد على قوة فرق الجامعة الرياضية وتميز طالباتها في المنافسات المختلفة.

وفي بطولة كرة اليد، حصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في منافسات الطلبة، والمركز الثالث في منافسات الطالبات، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 25 جامعة.

جامعة القاهرة تتصدر المسابقات الرياضية والفنية والثقافية، فيتو

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه النتائج المشرفة تعكس اهتمام الجامعة بتقديم تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي والثقافي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع دعم الشباب وتنمية قدراتهم في مقدمة أولوياتها.

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما يحققه طلاب جامعة القاهرة من نجاحات متواصلة في البطولات والمسابقات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد روح الالتزام والتميز والانتماء، وتعكس صورة الجامعة كمنارة علمية وثقافية ورياضية تسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع.

توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب للمشاركة في الأنشطة المختلفة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية ومن أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط.

وأضاف نائب رئيس الجامعة بأن الطالب الجامعي لا يُبنى بالمعرفة وحدها، بل بالتجربة والمشاركة والتفاعل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توسيع مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بما يتيح للطلاب فرصًا حقيقية لاكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم، وأن رعاية الشباب تواصل تنفيذ برنامج متكامل للأنشطة خلال الإجازة بما يحقق التوازن بين الترفيه وبناء المهارات وتعزيز الانتماء.

زيارة ثقافية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 100 طالب وطالبة

وجدير بالذكر أن إدارة رعاية الشباب المركزية نظمت زيارة ثقافية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 100 طالب وطالبة، دعمًا للوعي المعرفي وتشجيعًا للطلاب على الانفتاح الثقافي والاطلاع على أحدث الإصدارات الفكرية.

كما شارك وفد من طلاب جامعة القاهرة، يضم نحو 100 طالب وطالبة، في أسبوع معايشة بأكاديمية الشرطة ضمن احتفالات عيد الشرطة، في إطار دعم الوعي الوطني وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء.



وأكدت جامعة القاهرة استمرارها في دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد أهم مسارات بناء الإنسان، وترسيخ مكانتها كجامعة رائدة تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الطلابي في مختلف المجالات.

