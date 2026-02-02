مصرع طفلة وإصابة 12 آخرين في حوادث متفرقة بالفيوم

18 حجم الخط

لقيت طفلة من الفيوم مصرعها، وأصيب 12 شخصًا آخرين في ثلاثة حوادث متعددة بالفيوم، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما نقلت سيارات الإسعاف المصابين في الحادثين الآخرين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي

كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الصحراوي أيضًا في نطاق الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفلة دهسها حفار

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا ثالثًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بأن حفار دهس طفلة بحي علوية سعادة، في دائرة القسم، وانتقلت قوة من القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفلة " بسملة عادل " 9 سنوات، كانت تجمع الخردة من ناتج تطهير ترعة تمر بالحي، أثناء عمل الحفار في تطهير الترعة، وتحرك الحفار للخلف فدهس الطفلة ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب كل حادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

