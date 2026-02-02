احتفالية لتكريم صلاح السقا بالقاعة الدولية في معرض القاهرة للكتاب (صور)

18 حجم الخط

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٧، شهدت القاعة الدولية احتفالية خاصة لتكريم الفنان صلاح السقا، بحضور السيدة اوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة، والفنان محمد نور متخصص فن العرائس، وفاطمة صلاح السقا، وغيرهم، تحت عنوان “الجسر الثقافى بين القاهرة وبوخارست”.

سفيرة رومانيا بالقاهرة

افتتحت السفيرة أوليفيا توديريان، سفيرة رومانيا لدى مصر، اللقاء بالحديث عن احتفالية الفنان الكبير صلاح السقا بانها تمثل تقدير مستحق لأحد رواد فن مسرح العرائس في العالم العربي، مشيرة إلى أن اعماله المسرحية شكلت جسر ثقافي مهم بين القاهرة وبوخارست، وساعدت في تعزيز الحوار الفني والانساني بين البلدين.

وأضافت أن تجربة صلاح السقا في مسرح العرائس تعد نموذج للتعاون الثقافي بين مصر ورومانيا، وانها سعيدة باستقبال دولة رومانيا كضيفة شرف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال٥٧.

فاطمة صلاح السقا

ومن جانبها، عبرت فاطمة صلاح السقا عن امتنانها العميق لهذه الفرصة، قائلة إن هذه هي المرة الاولى التي تتحدث فيها عن والدها بعد مرور 15 سنة على وفاته، مشيرة إلى أن الشعور كان غريبا بعض الشيء في الحديث عنه اليوم وهو غير موجود، لكنه يحمل احياء لذكراه والتعبير عن رحلته الانسانية والفنية.

ووجهت فاطمة صلاح السقا الشكر الى سفيرة رومانيا لدى مصر السيدة أوليفيا توديريان، على الاحتفال والحديث عن الفنان الراحل صلاح السقا واهتمامها وشغفها بالبحث في تفاصيل تجربته الفنية، وايمانها الصادق بدور الثقافة كجسر حقيقي يقرب بين الاشخاص والبلاد.

الفنان محمد نور

ومن جانبه، قال الفنان محمد نور المتخصص في فنون المسرح، إن هذا اللقاء يعبر عن قيمة الفن القادر على تجاوز الحدود وجمع الشعوب، موضحا أن سفيرة رومانيا رشحت صلاح السقا بعين الخبرة، للسفر الى رومانيا لدراسة فن العرائس والمسرح.

واضاف أنه قام باخراج عدد من مسرحيات العرائس، واستطاع من خلال هذه البعثة تعلم اللغة الرومانية والتحدث بها، ثم عاد الى مصر ليفتح افاقا واسعة لفن مسرح العرائس.

واكد محمد نور أن حظه كان كبيرا بالعمل مع الفنان الكبير صلاح السقا، واعتباره واحدا من ابنائه في المسرح، مشيرا إلى أن الراحل ترك ارث من المحبة في رومانيا قبل اعماله الثقافية، وهو ما يعمل الجميع اليوم على الحفاظ عليه من خلال استمرار التبادل الثقافي، وصون الجسر الذي صنعه صلاح السقا بين القاهرة وبوخارست.

