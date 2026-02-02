جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمهاجمة مواقع في لبنان بزعم أنها تابعة لحزب الله

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيهاجم بعد قليل مواقع في لبنان زاعما أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في قريتي كفر تبنيت وعين قانا جنوبي لبنان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

وشنت مسيرة إسرائيلية غارة على محيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان، حسب ما أفادت وسائل إعلام.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه استهدف قبل قليل عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

جيش الاحتلال يزعم استهداف عنصرا لحزب الله في منطقة الدوير جنوب لبنان

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس قائلا: استهدفنا عنصرا لحزب الله في منطقة الدوير جنوب لبنان.

مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية بـ لبنان

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، بأن مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوب لبنان

وفي وقت سابق من الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة في مدينة صور، في محيط منطقة عبد الطحان جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان أفيخاي أدرعي أنه استهدف، عنصرا من حزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 15 غارة على لبنان حتى الآن.

أكثر من 15 غارة إسرائيلية على لبنان حتى الآن

وأكدت التقارير أن جيش الاحتلال نفذ غارات على برغز جنوبي لبنان ومرتفعات الجبور.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه قائلا: نهاجم بنى تحتية عسكرية لـ حزب الله بعدة مناطق في لبنان.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في البقاع شرقي البلاد.

