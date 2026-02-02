شريف فاروق يتفقد المنظومة التموينية بالقاهرة ويؤكد انتظام توافر السلع والخبز المدعم

18 حجم الخط

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة، شملت عددًا من الأحياء من بينها الشرابية وشبرا وروض الفرج والساحل، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومات التموينية المختلفة، والوقوف على مدى توافر السلع وجودتها، والتأكد من التزام المنافذ بالأسعار المقررة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة التموينية.

وشملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق أحياء الشرابية وشبرا وروض الفرج، للاطمئنان على انتظام العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، وجودة الرغيف، والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مع التشديد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

كما تفقد الوزير مطحن فؤاد التمويني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة بمنطقة الشرابية، لمتابعة توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن، ومراحل الرقابة على الإنتاج، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل لتوفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة.

وفي نطاق منطقة روض الفرج – شبرا، تفقد الوزير مجمع طوسون الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي للمجمعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تابع توافر السلع التموينية الأساسية والحرة، وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها لمنافذ التموين لصرفها للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، والتأكد من توافر السلع وجودتها ومناسبة أسعارها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

