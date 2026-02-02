سائق متهم بالتحرش بطالبة في التجمع: أساءت فهمي

18 حجم الخط

أنكر سائق متهم بالتحرش بطالبة داخل سيارته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ما نسب اليه من اتهامات أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقال المتهم: إن الفتاة أساءت فهمه وكل ما كان يفعله هو هندمة ملابسه وعندما كان ينظر في المرآة لم يكن ينظر إليها بل كان يتابع الطريق.

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من موظف يفيد بتعرض ابنته للتحرش على يد سائق أثناء استقلالها السيارة معه خلال توصيلها إلى أحد المناطق.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المشكو في حقه وتمكنت من ضبطه والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي ويتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

