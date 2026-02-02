رئيس الشيوخ يشدد على الأعضاء عدم التحدث من الأوراق

18 حجم الخط

شدد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، على أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية أثناء المناقشات داخل الجلسة العامة، فيما يتعلق بضوابط الحديث.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

النصوص والاقتراحات والتعديلات

وأكد "فريد" أن اللائحة لا تجيز التلاوة أثناء الكلام إلا فيما يخص التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق، وفقا لنص المادة (183) من اللائحة.

ودعا رئيس المجلس إلى الحفاظ على الانضباط البرلماني تحت القبة واحترام قواعد إدارة الجلسات بما يضمن حسن سير المناقشات، مشددا على أن الالتزام بالمادة (183).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.