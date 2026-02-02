الإثنين 02 فبراير 2026
سياسة

رئيس الشيوخ يشدد على الأعضاء عدم التحدث من الأوراق

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
شدد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، على أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية أثناء المناقشات داخل الجلسة العامة، فيما يتعلق بضوابط الحديث.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

النصوص والاقتراحات والتعديلات

وأكد "فريد" أن اللائحة لا تجيز التلاوة أثناء الكلام إلا فيما يخص التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق، وفقا لنص المادة (183) من اللائحة.

ودعا رئيس المجلس إلى الحفاظ على الانضباط البرلماني تحت القبة واحترام قواعد إدارة الجلسات بما يضمن حسن سير المناقشات، مشددا على أن الالتزام بالمادة (183).

الجريدة الرسمية