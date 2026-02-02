تموين الشرقية يُحرر 3125 محضرًا في حملة على المخابز والأسواق

18 حجم الخط

أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة على مدار شهر يناير الماضي، وأسفرت الجهود عن تحرير3125 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

تحرير محاضر لنقص وزن الخبز

وقال إنه تم تحرير 1832 محضرًا حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز، إنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

محاضر ضد أصحاب المحال التجارية

كما تم تحرير 1293 محضرًا حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة وقضايا متنوعة

ضبط 42 طن متنوعة

وتم ضبط 4 طن أعلاف و 3 طن دقيق سياحي و5 طن دقيق بلدي و4 طن سكر أبيض و 2 طن أسمدة و2 طن زيت وسمن و 10 طن أرز و 7 طن دواجن و5 طن مضبوطات أخرى كما تم إقامة 23 معرض أهلاً رمضان بكل مراكز المحافظة وفحص 113 شكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية؛ لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مشددًا بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

إحكام الرقابة على السلع المدعمة

كما أكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك ضمن خطة المحافظة لـضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.