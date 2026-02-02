مستشفيان بالبحيرة يحصدان الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات الدماغية

18 حجم الخط

حصدت مستشفى إيتاي البارود المركزي ومستشفى صدر دمنهور الجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات والسكتة الدماغية (World Stroke Organization) لعام 2025، وتعد أعلى تصنيف تمنحه المنظمة عالميًا، وذلك تقديرًا للتميز في سرعة الاستجابة لحالات الجلطات الدماغية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وكفاءة الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، والتزامها بتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

أشادت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بالجهود المتميزة لمنظومة الصحة بالمحافظة، وما تحقق من إنجازات متتابعة تعكس التفاني والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

أعلى تصنيف تمنحه المنظمة عالميًا

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا الإنجاز يعكس الطفرة الحقيقية التي يشهدها القطاع الصحي بمحافظة البحيرة، في إطار دعم الدولة ووزارة الصحة والسكان، واستمرار الجهود لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة لجميع المواطنين.

أول وحدة رعاية أولية معتمدة على مستوى الجمهورية

أشادت محافظ البحيرة، بما حققته المنظومة الصحية بالمحافظة من نجاحات مستمرة، بالإضافة إلى إعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، تجديد اعتماد وحدة طب أسرة أبيس الرابعة بمركز كفر الدوار، جاء ذلك في إطار ما تشهده محافظة البحيرة من تطور نوعي ومستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسعيها الدائم لتحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، والتي تعد أول وحدة رعاية أولية معتمدة على مستوى الجمهورية خارج وحدات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وكذا هي أول منشأة تعتمد بمبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة.

التزام الوحدات الصحية بمعايير GAHAR

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن تجديد الاعتماد يحمل دلالة بالغة الأهمية، إذ يعكس قناعة إدارية ومهنية راسخة بأن الجودة نهج مستدام وعملية مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، مؤكدة أن الحفاظ على مستوى الأداء المتميز لا يقل أهمية عن الوصول إليه، مؤكدة أن التزام الوحدات الصحية بمعايير GAHAR يُعد ضمانة حقيقية لاستدامة التميز في تقديم الخدمات الطبية، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرة الى أن الحصول على اعتماد «جهار» يعكس التزام الوحدات الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدة أن هذا الاعتماد يُمثل خطوة استراتيجية نحو الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تحقيق تحسُّن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة.

