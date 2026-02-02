بعد تألقه في أمم أفريقيا، فيزبريم المجري يجدد تعاقد أحمد عادل لموسم إضافي

18 حجم الخط

كرة اليد، أعلن مسئولو فريق فيزبريم المجري تجديد تعاقد أحمد عادل لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد لموسم إضافي، لينتهي بنهاية الموسم المقبل 2026/ 2027.

وقدم أحمد عادل مستوى مميزا وقويا مع منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا.

منتخب مصر يتوج بكأس أفريقيا

وتوج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا.

وحصد منتخب مصر لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (37-24).

ورفع منتخب مصر رصيده من بطولات كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ألقاب، ليتساوى مع المنتخب التونسي في عدد الألقاب.

تاريخ مواجهات مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا

وتتفوق مصر على تونس في تاريخ مواجهات المنتخبين بنهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق والتقيا في 10 مناسبات، فاز الفراعنة في 6 منها مقابل 4 انتصارات لنسور قرطاج.

وجاء تاريخ مواجهات مصر وتونس كالتالي:

الكونغو 1979: مصر (17) - (21) تونس

كوت ديفوار 1992: مصر (26) - (24) تونس

مصر 2004: مصر (31) - (28) تونس

تونس 2006: مصر (21) - (26) تونس

أنجولا 2008: مصر (27) - (25) تونس

مصر 2010: مصر (21) - (24) تونس

مصر 2016: مصر (21) - (19) تونس

الجابون 2018: مصر (24) - (26) تونس

تونس 2020: مصر (27) - (22) تونس

رواندا 2026: مصر (37) - (24) تونس

