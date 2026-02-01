الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد كرة اليد: أغلقنا ملف أمم أفريقيا ونستعد لبطولة العالم

خالد فتحي رئيس اتحاد
خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد مع خالد يحيى
18 حجم الخط

كرة اليد، كشف خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد أن حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية هو إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات كرة اليد المصرية، وأن اللقب يعد تأكيدا على تفوق الفراعنة في كافة المحافل القارية والعالمية.

وأوضح “فتحي”، أن الاتحاد أغلق ملف المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استعدادات خاصة للمشاركة في مونديال ألمانيا 2027.

وأكمل: “سيتم عقد اجتماعات مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني تشافي باسكوال من أجل وضع خطة الاستعداد للمشاركة في مونديال 2027”.

الاتحاد الدولي يشيد بإنجاز الفراعنة

وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للرجال 2026، مؤكدًا أن مصر واصلت ترسيخ مكانتها كقوة عظمى ومرشح أول للسيطرة على القارة الإفريقية.

وأشار موقع الاتحاد الدولي في تقريره إلى أن منتخب مصر نجح في تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه الواضح واستمراره كأكثر المنتخبات هيمنة على البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن التتويج المصري جاء في نسخة قوية من البطولة، شهدت منافسة شرسة بين كبار القارة، إلا أن الفراعنة فرضوا شخصيتهم في اللحظات الحاسمة، وحسموا اللقب عن جدارة واستحقاق، في تأكيد جديد على قوة منظومة كرة اليد المصرية.

كما لفت الموقع إلى فوز منتخب كاب فيردي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الجزائر، مشيرًا إلى أن أنجولا أنهت البطولة في المركز الخامس، لتحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، إلى جانب المنتخبات التي بلغت الدور نصف النهائي.

واختتم الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد إشادته بالتأكيد على أن ما يقدمه المنتخب المصري يعكس استقرارًا فنيًا وتطورًا مستمرًا، ويعزز من حظوظه في المنافسة القوية على الساحة العالمية خلال الاستحقاقات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد اتحاد كرة اليد كاس الأمم الإفريقية كرة اليد المصرية تشافي باسكوال

مواد متعلقة

كرة اليد، مصر تعزز تفوقها التاريخي على تونس في نهائيات أمم أفريقيا

كرة اليد، الإسباني باسكوال يقدم أوراق اعتماده مع منتخب مصر قبل المونديال

كرة اليد، موعد وصول منتخب مصر بعد حصد كأس الأمم الأفريقية

وزير الشباب والرياضة يشكر الرئيس السيسي على دعم وتهنئة منتخب كرة اليد

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية