اتحاد كرة اليد: أغلقنا ملف أمم أفريقيا ونستعد لبطولة العالم

كرة اليد، كشف خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد أن حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية هو إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات كرة اليد المصرية، وأن اللقب يعد تأكيدا على تفوق الفراعنة في كافة المحافل القارية والعالمية.

وأوضح “فتحي”، أن الاتحاد أغلق ملف المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استعدادات خاصة للمشاركة في مونديال ألمانيا 2027.

وأكمل: “سيتم عقد اجتماعات مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني تشافي باسكوال من أجل وضع خطة الاستعداد للمشاركة في مونديال 2027”.

الاتحاد الدولي يشيد بإنجاز الفراعنة

وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للرجال 2026، مؤكدًا أن مصر واصلت ترسيخ مكانتها كقوة عظمى ومرشح أول للسيطرة على القارة الإفريقية.

وأشار موقع الاتحاد الدولي في تقريره إلى أن منتخب مصر نجح في تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه الواضح واستمراره كأكثر المنتخبات هيمنة على البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن التتويج المصري جاء في نسخة قوية من البطولة، شهدت منافسة شرسة بين كبار القارة، إلا أن الفراعنة فرضوا شخصيتهم في اللحظات الحاسمة، وحسموا اللقب عن جدارة واستحقاق، في تأكيد جديد على قوة منظومة كرة اليد المصرية.

كما لفت الموقع إلى فوز منتخب كاب فيردي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الجزائر، مشيرًا إلى أن أنجولا أنهت البطولة في المركز الخامس، لتحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، إلى جانب المنتخبات التي بلغت الدور نصف النهائي.

واختتم الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد إشادته بالتأكيد على أن ما يقدمه المنتخب المصري يعكس استقرارًا فنيًا وتطورًا مستمرًا، ويعزز من حظوظه في المنافسة القوية على الساحة العالمية خلال الاستحقاقات المقبلة.

