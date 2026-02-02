أوقاف الشرقية تُطلق قوافل توعوية لتعزيز القيم الإيمانية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أن المديرية نفذت عددًا من القوافل التوعوية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والصحة تحت عنوان فضائل شهر شعبان المبارك وتحويل القبلة والدروس المستفادة منها وجبر خاطر رسولنا الكريم "ﷺ"،وذلك بمراكز ديرب نجم والقرين وبلبيس والإبراهيمية و منيا القمح وفاقوس) بمشاركة نخبة من علماء وأئمة الأوقاف وواعظات المديرية.

الدور التوعوى والدعوى للاوقاف

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار الدور الدعوي والتوعوي للوزارة وتهدف إلى إبراز الدروس والعبر المستفادة من حادثة تحويل القبلة وترسيخ معاني الطاعة والإمتثال لأوامر الله تعالى ونشر الوعي الديني الوسطي الصحيح وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.

المهندس حازم الأشمونى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القوافل التوعوية التي تنفذها مديرية أوقاف الشرقية خلال إجازة نصف العام تعكس حرص الدولة على تعزيز الوعي الديني والفكري لدى المواطنين خاصة النشء والشباب، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والتنفيذية والخدمية والذي يُسهم في بناء الإنسان المصري وبث القيم الأخلاقية والإيمانية السليمة بما يدعم استقرار المجتمع ويحصنه من الأفكار المغلوطة.

افتتاح مساجد جديدة

وكانت مديرية أوقاف محافظة الشرقية فى وقت سابق قد افتتحت صباح اليوم السبت، ثلاثة مساجد ما بين إحلال وتجديد وإنشاء جديد، وذلك بتكلفة بلغت 11 مليونا و207 آلاف جنيه بقرى الدير بمنيا القمح وكفر موسي عمران بالزقازيق ومسجد الحي القيوم بالمجاورة 26 بمدينة العاشر من رمضان.

