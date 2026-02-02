مسلسلات رمضان 2026، روجينا تقضي 12 ساعة بديكور تصوير "حد أقصى"

18 حجم الخط

تقضي الفنانة روجينا ما يقرب من 12 ساعة بشكل يومي لتصوير أحداث مسلسل “حد أقصى” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2026، ويتم التصوير بشوارع القاهرة.



والمشاهد التي تقوم بتصويرها الفنانة روجينا تجمعها بالفنان محمد القس وعدد من النجوم، ومن المفترض الاستمرار في تصوير المشاهد الخارجية لما يقرب من أسبوع وتعود بعدها أسرة العمل للتصوير داخل ديكور العمل الرئيسي.



مسلسل روجينا في رمضان 2026

وقالت روجينا لشاشة dmc: إنها تقدم شخصية صباح وهي شخصية منتقدة ما بين الطيبة والقوة، بينما قال محمد القس: إنه يجسد شخصية مدير بنك يتعرض لأزمات خاصة كما يتعرض لمشكلة كبرى يخوض بها رحلة طويلة.

وكانت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضت لقطات من كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

والمسلسل يشارك في بطولته الفنان محمد القس وخالد كمال ومريم أشرف زكي وفدوى عابد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويدور مسلسل حد أقصى في إطار من الدراما الاجتماعية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

