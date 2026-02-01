الأحد 01 فبراير 2026
حوادث

انفجار أنبوبة داخل مصنع عسلية يشعل عقارًا من 6 طوابق بشبرا الخيمة

حريق بشبرا الخيمة،فيتو
كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق عقار بشارع شعراوي القديم بمدينة شبرا الخيمة أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى انفجار أنبوبة داخل مصنع عسلية بعقار مكوَّن من 6 طوابق، ما أدى إلى اشتعال المصنع وامتداد النيران إلى ثلاث شقق سكنية بالعقار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

وكان اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، حيث نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

