زراعة الشيوخ تناقش أزمة انتشار الكلاب الضالة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أزمة انتشار الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها.

مشكلة الكلاب الضالة

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن موضوع انتشار الكلاب يمس كل أسرة وبيت وأن هناك قانون تناول مشكلة الكلاب الضالة للسيطرة على هذه الظاهرة طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالمنظمات العالمية للرفق بالحيوان.

وأشار إلى أن هناك لجنة اجتمعت أكثر من مرة لبحث التعامل مع هذه الظاهرة موضحا أن الخطة تتضمن التحصين والتعقيم والاطلاق.

مديريات الطب البيطري



وأكد أننا بدأنا في جميع مديريات الطب البيطري في التعامل مع الظاهرة تم تخصيص أراضي لحوالي 21 شلتر في المحافظات في الظهير الصحراوي.

وتابع: سيكون لدينا أكثر من شلتر خلال فترة قريبة والقانون حدد حساب خاص سيتم الصرف منه ميزانيته حوالي ١٣ الي ١٤ مليون جنيه.

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

ورد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ د محسن البطران بأن الميزانية لاتكفي لأننا نتحدث عن ٧٠٠ مليون دولار بجانب الأمصال مشيرا الي أن المشكلة خطيرة ولانريد كلام مرسل ولكن إجراءات فعلية.

ولفت الي ان المشكلة في الكلاب العدوانية مشيرا الي ان التقارير التي حصلنا عليها طالبت بإزالة خطر هذه الكلاب العدوانية لحماية الإنسان خلال ٦ أشهر.. أما الكلاب غير العدوانية يمكن معالجتها.. كما يجب عمل تشريع وإتخاذ إجراءات أخرى.

وقال ممثل وزارة الزراعة: الكلاب العدوانية سيتم تصنيفها والتخلص منها بشكل رحيم داخل الشلتر.

تصدير الكلاب

وحين تساءل وكيل لجنة الزراعة د. جمال أبو الفتوح عن امكانية تصدير الكلاب قال ممثل هيئة الخدمات البيطرية، إن تصدير هذه الكلاب غير ممكن لأنها سلالات غير نقية موضحا أن موضوع تصدير الكلاب بغرض الذبح والأكل تم رفضه دينيا ولكن لو طلبت دولة معينة التصدير ندرس الموضوع.

وتابع: وفرنا ١٠ سيارات وهناك مذكرة تم عرضها على الوزير ورئيس الوزراء لتوفير ٣٠ سيارة إضافية.

وأوضح أنه تخصيص ٨٥ مليون جنيه لتوفير شلتر لمحافظة القاهرة مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية لشراء سيارات وتوفير أراضي وتم الموافقة في مجلس الوزراء على تدريب ١٠٠٠ عامل على اصطياد الكلاب.. واللقاحات تم توفيرها بالمجان.

التوعية الإعلامية بالظاهرة



ودعا النواب الي ضرورة التوعية الإعلامية بالظاهرة؛ وشدد ممثل وزارة الزراعة على ضرورة التوعية الإعلامية بهذه الظاهرة بالفعل مشيرا الي وجود خطوات كبيرة يتم اتخاذها بمجرد توفير الاعتمادات المالية.

وأضاف: خلال الأيام القادمة سيكون هناك منظومة متكاملة وقد وجدنا عمارات نصف بناء بدون أبواب بها على السطح ٢٠٠ كلب منها منطقة النرجس.

وزارة المالية



وقال: أخطرنا وزارة المالية بالتكاليف اللازمة لمواجهة المشكلة على مراحل على مدار ٣ سنوات والإجمالي ٢.٢ مليار جنيه.

