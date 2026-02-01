الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطي يهنئ وزير خارجية الكويت الجديد بتوليه مهام منصبه

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الكويتى، فيتو
18 حجم الخط

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الأول من فبراير الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، حيث قدم خلاله التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته.

تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والكويت

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام خاص من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشددًا على الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تعزيز العمل العربي المشترك

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

