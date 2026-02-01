الهلال الأحمر المصري يرسل 6.3 طن مساعدات إلى غزة

18 حجم الخط

أكد الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الخدمات الإنسانية التابعة للجمعية بمعبر رفح، وذلك مع دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والاستعداد لبدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ويستعد الهلال الأحمر المصري لتقديم خدماته الإنسانية والإغاثية داخل مركز الخدمات الإنسانية بمعبر رفح، من خلال تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، وتوفير كراسي متحركة وخدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن، إلى جانب خدمات إعادة الروابط العائلية.

وضمن الاستعدادات، أعد الهلال الأحمر المصري مطبخ إنساني متنقل لتوفير وجبات ساخنة وجافة استعدادًا لتوزيعها على الأشقاء فور استقبالهم، فضلًا عن توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية.

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 128، بحمولة أكثر من 6,280 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: أكثر من 3,500 طنًا سلال غذائية ودقيق، نحو 1,330 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 50 طنًا حليب أطفال، بالإضافة إلى نحو 1,400 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 15,170 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 6,500 بطانية، 200 دورة مياه، 1020 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 800 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

