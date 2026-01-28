خيام وبطاطين وملابس شتوية، الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 126 إلى غزة

18 حجم الخط

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 126، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

واستجابة لحالة الطقس قارس البرودة والمنخفض الجوي الذي يعاني منه أهالي القطاع، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع إمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 14,110 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 16,800 بطانية، 2,350 مرتبة، نحو 1,340 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 126، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 170 ألف سلة غذائية، 520 طن دقيق، ما يزيد عن 1,450 طنًا مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، نحو 1,540 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

