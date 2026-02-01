الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

قديم وتم التصالح، نقابة القراء تكشف كواليس فيديو خناقة أحد المقرئين مع مقدم عزاء

حقيقة خناقة أحد المقرئين
حقيقة خناقة أحد المقرئين مع مقدم عزاء
أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، تواصلت مع الشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال نقيب قراء محافظة القليوبية، للتثبت من صحة وقوع مشادة كلامية بين القارئ محمد أبو ليلة وإسلام صابر مقدم ليلة العزاء، والمنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حقيقة مشادة قارئ مع مقدم العزاء 

وأفاد الشيخ وليد أنه بالتواصل مع القارئ محمد أبو ليلة، أكد أن الواقعة كانت حدثت منذ ما يزيد على العامين وتم التصالح بينهما على الفور، ولكن فوجئنا بنشر المقطع، أمس، بهدف إحداث فتنة، رغم عدم نشره فى السابق، أعرب القارئ أبو ليلة عن أسفه وأوضح أنه غير راض عما صدر منه فى حينها وأنه قد استوعب الدرس ولو يعد لمثل هذا العمل مرة أخرى.

حشاد يحذر من تشويه صورة مصر الأزهر

من جانبه ناشد الشيخ محمد حشاد من قراء القراء وكذا أصحاب العقول الرشيدة التروى والتخلق بخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدم الانسياق وراء هؤلاء الذين لا يريدون بنشر هذا المقطع إلا إحداث فتنة ووقيعة الهدف منها تشويه صورة مصر الأزهر كعبة العلم التى حباها الله تعالى بأن جعلها مسقط رأس تلاوة القرآن وكبار العلماء وقراء القرآن الكريم وأعلام الإنشاد الدينى حتى قيام الساعة

واختتم الشيخ حشاد: أناشد جميع القراء أن يتخلقوا بأخلاق حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن.

بما يعنى أنه يجب على قارئ القرآن أن يكون ملتزما وعنوانا مشرفا للدين الإسلامى، وأخص بنصحى فى المقام الأول الشيخ محمد أبو ليلة صاحب الواقعة حتى لا يعود لمثل هذه الفعلة، حيث كان عليه أن يتروى ولا يتسرع.

