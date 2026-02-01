بعد انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز، الحسين الأردني يوجه رسالة إلى الأهلي

18 حجم الخط

وجه نادي الحسين الرياضي الأردني رسالة إلى خمسة أندية من بينها النادي الأهلي، بعد انتقال نجمه عودة الفاخوري بشكل رسمي إلى صفوف بيراميدز.

بيان صادر عن نادي الحسين الرياضي

وتقدم نادي الحسين الرياضي ممثلًا برئيسه المهندس عامر أبو عبيد بخالص الشكر والتقدير إلى كل من: نادي بيراميدز المصري والنادي الأهلي المصري ونادي الرياض السعودي ونادي سيراميكا كليوباترا المصري ونادي ZED المصري تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة لاعب النادي عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عالٍ لإمكاناته الفنية والاحترافية.

ويثمّن النادي المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل، ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية.

ويؤكد نادي الحسين الرياضي أن هذا النهج الاحترافي في التعامل يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي.

الحسين الأردني يعلن انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أعلن نادي الحسين الرياضي الأردني بشكل رسمي عن انتقال نجمه عودة الفاخوري إلى صفوف بيراميدز.

وقال الحسين الرياضي في بيان على حسابه بمنصة "إكس": يُعلن النادي عن انتقال لاعبه عودة الفاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز المصري بعد مسيرة مميّزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي".

تفاصيل انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

وأضاف النادي الأردني: "بموجب هذا الانتقال، سيحصل نادي الحسين الرياضي على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية أو بيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث".

وتابع: "يأتي هذا الانتقال تأكيدا لنهح نادي الحسين الرياضي في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، حيث شهد أداء اللاعب تطورًا ملحوظا أثمر عن حضوره مع المنتخب الوطني، ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة".

وأتم: "يتمنى نادي الحسين الرياضي للاعب عودة الفاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة مثمّنا جهوده وعطاءه خلال فترة ارتدائه قميص النادي".

صفقات بيراميدز الشتوية

وضم نادي بيراميدز كل من الثنائي ناصر ماهر لاعب الزمالك والفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت والموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي.

