تكاتك وموتوسيكلات وتروسيكلات بمزاد وزارة المالية 11 فبراير 2026

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من مركبات النيابات، وذلك في جلسة مزاد تعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2026.

مزاد علني كبير لبيع عدد من مركبات النيابات

ويشمل المزاد بيع تكاتك، وموتوسيكلات، وتروسيكلات، وسيارات بيك أب، وملاكي، وميكروباص، من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، من بينها:

شيفروليه، رينو، فيات، داتسون، ترامكو، بيجو، هيونداي، فورد، برليانس، بي واي دي، تويوتا، هوندا، دايو، بجاج، PNE، سي إم جي شيري، كيا، أوبل، سوزوكي، نصر، مازدا، فولكس فاجن، دايهاتسو، سكودا، هامرز، CMG، بولمان، هانكو، وحلاوة.

وأوضحت الهيئة أن ثمن كراسة الشروط يبلغ 400 جنيه، ويتم الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـ أبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج (2)، مؤكدة أن البيع يتم طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

وتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – محافظة الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأضافت الهيئة أن تأمين دخول المزاد يبلغ 50 ألف جنيه (خمسون ألف جنيه)، ويتم سداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ الرسو، مشيرة إلى أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع.

