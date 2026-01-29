"الخدمات الحكومية" تعلن تأجيل جلسة مزاد اليوم لبيع سيارات وبضائع جمركية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تأجيل جلسة المزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس 29 يناير 2026، وذلك بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنه تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 12 فبراير 2026، كما قررت الهيئة عقد جلسة مزاد يوم 4 فبراير 2026، تليها جلسة أخرى يوم 5 فبراير 2026.

ويشمل المزاد عددًا من السيارات والمركبات المتنوعة، من بينها سيارات ملاكي وبيك أب، موتوسيكلات، تروسيكلات، تكاتك، إلى جانب سيارات نفايات ومركبات بموديلات وماركات مختلفة، فضلًا عن بضائع جمركية متحفظ عليها واردة من جمارك السلوم والدخيلة.

كما تتضمن البضائع المعروضة للبيع أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، مستلزمات مكتبية، ملابس، مهمات، وقطع غيار، إضافة إلى أصناف متنوعة أخرى، وذلك وفقًا لما ورد بكراسة الشروط الخاصة بالمزاد.

وأكدت الهيئة أن المشاركة في المزاد تتم طبقًا للقواعد المنظمة، مع سداد تأمين دخول المزاد المقرر، وإتاحة المعاينة للراغبين قبل انعقاد الجلسات في المواعيد المحددة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

ودعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المواطنين والتجار الراغبين في المشاركة إلى التوجه لمقر الهيئة للحصول على كراسة الشروط والاستعلام عن تفاصيل المزاد ومواعيد المعاينة، مؤكدة التزامها بتنظيم المزادات وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

