المالية تعلن عن مزاد علني لبيع مركبات نيابات متنوعة يوم 10 فبراير 2026

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من مركبات النيابات، وذلك في جلسة تعقد يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2026.

مزاد علني لبيع مركبات نيابات متنوعة

ويشمل المزاد بيع مركبات متنوعة ما بين سيارات ميكروباص، وملاكي، وبيك أب، ودراجات نارية (موتوسيكلات)، من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، من بينها:

سوزوكي، جيلي، شيفروليه، كيا، اسبرانزا، مرسيدس، تويوتا، هيونداي، بي إم دبليو، جيب شيروكي، بي واي دي، مازدا، فيات، سكودا، شيري، أودي، ميتسوبيشي، إيسوزو، دايو، دودج، نيسان، وTVS.

وأوضحت الهيئة أن ثمن كراسة الشروط يبلغ 400 جنيه، ويتم الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـ أبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج (2)، مشيرة إلى أن شراء كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد، ويجب أن تكون بحوزة المتزايد عند دخول قاعة المزاد.

وتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – محافظة الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 50 ألف جنيه (خمسون ألف جنيه)، ويتم سداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ الرسو. وأكدت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع.

كما أشارت إلى أن البطاقة الضريبية مطلوبة من الخاضعين لها، وذلك طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.