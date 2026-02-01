أول صوت نسائي بإذاعة القرآن الكريم، وفاة الإذاعية فاطمة طاهر عن عمر 78 عاما

18 حجم الخط

أعلنت الإعلامية أمال سعد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، وفاة الإذاعية الكبيرة فاطمة طاهر عن عمر 78 عامًا

وفاة الإذاعية فاطمة طاهر

وكتبت أمال سعد: "أبلغتني الآن الأستاذة وفاء ابراهيم بخبر حزين وهو وفاة الإذاعية القديرة الاستاذة فاطمة طاهر أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون"

ولم يعلن حتى الآن موعد عزاء وجنازة الإذاعية القديرة فاطمة طاهر.

