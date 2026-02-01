ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن مجمدة في مخزن بالجيزة

18 حجم الخط

صادرت إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجيزة، بإشراف اللواء مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 6 أطنان لحوم مجمدة ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن لتجهيز الوجبات بالجيزة.

تلقى اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجهيز الوجبات بمحافظة الجيزة، بحوزته 6 أطنان "لحوم مجمدة ودواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب آخر، كانت قد قامت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بغلق وتشميع محل غير مرخص لبيع بطاريات سيارات مجهولة المصدر، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مع التحفظ على بعض المحتويات ورفعها لحين مراجعة الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث جرى إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات صارمة من مدير تموين الجيزة بشأن ارتفاع أسعار الوقود

وكان قد أصدر مدير تموين الجيزة توجيهات صارمة لجميع الإدارات التموينية بالمحافظة بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على محطات الوقود والتعامل بحزم مع أي مخالفات، كما أكد أهمية التواصل المستمر مع المواطنين واستقبال شكاواهم في حالة وجود أي تجاوزات.

وأسفرت هذه الحملات عن نتائج إيجابية حيث تم التأكد من توافر جميع أنواع الوقود بكميات كافية في جميع المحطات، كما تم التأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة وعدم وجود أي نقص في الوزن.

وأكدت غرفة عمليات مديرية التموين بالجيزة عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن نقص الوقود أو ارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.