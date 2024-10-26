ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص بالجيزة (صور)

نفذت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بمديرية تموين الجيزة حملة مكبرة اليوم السبت بقيادة صفية حسني مدير الإدارة، وبالتعاون مع فريق العمل أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها:

ضبط دقيق مدعم مخصص للمخابز

ضبط 8 جوالات من الدقيق البلدي المستخرج بنسبة 87.5%، وهي كمية مخصصة للمخابز البلدية وتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء.

تم تحرير محضر جنحة ضد المخالفين، وتم مصادرة الكمية لحين صدور قرار النيابة.

ضبط كميات كبيرة من السلع بدون بيانات

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والسكر بدون بيانات أو فواتير أو تاريخ صلاحية،ما يشير إلى أنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم التحفظ على هذه الكميات لحين صدور قرار النيابة.

ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص

تم أيضا ضبط مخزن لأسطوانات الغاز يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث كان المخزن يقوم بتجميع 33 أسطوانة غاز تجارية بهدف بيعها في السوق السوداء.

وأكدت إدارة تموين المنيرة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، وذلك لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة عالية، ولمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.