محافظات

العثور على جثمان خمسيني أنهى حياته شنقا في الدقهلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية على جثمان خمسيني داخل منزله شنقا بشارع الشيخ عبيد في مدينة نبروه .

مصرع شخص داخل منزله شنقا في نبروه 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص شنقا داخل منزله في نبروه.

تحرك أمني لموقع العثور 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وبالفحص تبين مصرع عبد الغني محمد محمد السيد  58 سنة وصل مستشفى نبروه المركزي،  جثة هامدة وبه آثار شنق على الرقبة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في جمصة بمحافظة الدقهلية 

وعلى صعيد آخر لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات بشارع السوق بمنطقة هدير بـجمصة البلد في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات في جمصة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة، وتبين مصرع  “سامح ع، ال” 19 سنة، وصل للمستشفى بدون نبض ولا أي علامات حيوية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة وتم إعلان الوفاة في مستشفى جمصة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، لقي طالب مصرعه في حادث طريق انقلاب موتوسيكل أمام كوبري الكسارة بجمصة.

وبالفحص تبين مصرع رضا الديسطي حسن يوسف 17 سنة، تم إجراء إنعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة بمستشفى بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية