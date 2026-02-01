كريم محمود عبد العزيز يهرب من شهر سجن وقضية نفقة ضمن أحداث المتر سمير

18 حجم الخط

يظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال أحداث مسلسل “المتر سمير” في دور محامٍ يواجه سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، سواء على المستوى المهني داخل أروقة المحاكم، أو في حياته الاجتماعية اليومية، ويهرب من شهر سجن وقضايا نفقة لصالح طليقته.



ويواصل الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير أحداث مسلسله الجديد “المتر سمير” داخل إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة، حيث تشهد أحداث العمل رفع بعض القضايا الزوجية عليه بسبب خلافات بينه وبين زوجته.



وتدور أحداث مسلسل المتر سمير في إطار 15 حلقة، حيث يمتلك سمير مكتب محاماة خاص به، لكنه ينجرف لممارسة بعض الأعمال غير القانونية مثل تجارة الآثار بمساعدة مساعده الشاب "محمد عبد الرحمن"، مما يوقعهما في أزمات قانونية طريفة.



ويعاني سمير من أزمات عائلية حادة بعد الانفصال عن زوجته "ناهد السباعي"، حيث يجد نفسه يرافع في قضيته الشخصية داخل "محكمة الزوجية"، ويحاول التهرب من دفع النفقة وسط صراعات قانونية وشخصية معقدة.

مسلسل “المتر سمير” يشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من محمد عبد الرحمن (توتا)، ناهد السباعي، سلوى خطاب، إسلام إبراهيم، محمد أوتاكا، رحاب الجمل، وشريف حسني، وشارك في تأليف العمل كل من فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن اخراج خالد مرعي.

وكانت قد طرحت منصة شاهد برومو مسلسل المتر سمير الذي ينافس به كريم محمود عبد العزيز في موسم رمضان الدرامي المقبل.

وأرفق حساب المنصة تعليقا على البرومو وهو: “سمير زغلول من رجل قانون لرجل خارج عن القانون.. المتر سمير خلال شهر رمضان مجانا وحصريا على MBCShahid”.

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويعد فيلم طلقني هو أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من: بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكاوياسمين رحمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.