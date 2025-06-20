مسلسل حرب الجبالي الحلقة 21، سوسن بدر في صدمة بسبب شقيقتها

شهدت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 21 إصرار حرب على إخفاء سر عودته إلى زوجته السابقة أميرة حتى عن والدته، أما ثريا تفاجأ لاحقًا بالأمر وتُصدم حين تعلم أنه أعاد أميرة إلى عصمته بينما لا يزال يتواصل معها بشكل طبيعي فتقرر اخراجه من حياتها للابد.

في الجانب الآخر، يستمر سعيد في أعماله غير المشروعة، ويقرر إسناد ادرة مشروعه الجديد لابنه.

ويشعر الكرداني والد زوجة سعيد بطعنة الغدر، بعدما اكتشف أن سعيد نفسه هو من كان يقف وراء استخراج قرار إزالة المنزل الذي يعيش فيه، وعندما يأتي الكرداني لمعاتبته، ينهره سعيد، مما يُصيب الكرداني بصدمة شديدة، إلا أن ابن سعيد يتدخل في اللحظة المناسبة ليحتوي الموقف، محاولًا تهدئة جده وتطييب خاطره.

ويحاول محامي ملك استخراج اي اعتراف منها يساعدها في القضية ولكنها تصر على أقوالها وترفض أن يتهم شخص بشيء لم يفعله.

وتتلقى أنهار صدمة عنيفة حين تخبرها ابنتها حبيبة بأن شقيقتها الزهرة تتعاون مع سعيد لرفع قضية ضدها، وتتهم أنهار بتزوير وصية والدها في الماضي، والخبر يقع كالصاعقة على أنهار، فتغمرها مشاعر الغضب والخذلان.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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