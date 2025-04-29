تعرف على موعد عرض فيلم بنات الباشا لـ زينة وسوسن بدر

قررت الشركة المنتجة لفيلم بنات الباشا الذى تشارك فيه الفنانة سوسن بدر، طرحه بدور العرض السينمائية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد حفل العرض الخاص لأبطال العمل.



فيلم “بنات الباشا” بطولة زينة رفقة النجمات صابرين ومريم الخشت وناهد السباعي وإخراج محمد العدل، والفيلم عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية. تدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن في “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.

وفي وقت سابق أعلن المخرج محمد جمال العدل عن انتهاء تصوير فيلم “بنات الباشا”، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمنطقة شبرا منت، حيث جمع المشهد كل أبطال الفيلم، وكان عبارة عن حفل زفاف يحضره أبطال العمل بشكل كامل.

فيلم بنات الباشا

ونشر محمد العدل صورة جماعية لفريق عمل الفيلم بعد الانتهاء من تصوير آخر مشهد، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا.. شكرا لكل الأقسام.. انتوا شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدا بالشغل معاكم..جيجي ومني ونادية وياسمين ونهال ونور وفلك وزينب".

وأضاف: “أبطال الفيلم.. هتوحشوني جدا يارب الفيلم يعجبكم، وعلي رأي استاذ خان الله يرحمه NEXT”.

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