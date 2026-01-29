الخميس 29 يناير 2026
رياضة

يوم التعادلات، نتائج مباريات الخميس في الجولة 21 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت، منذ قليل، 4 مباريات والتي أقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

 الداخلية ضد الترسانة 0-0

 مالية كفر الزيات ضد لافيينا 1-1

الإنتاج الحربي ضد طنطا 1-1

 بروكسي ضد ديروط 0-0 

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 21 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 4 لقاءات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- الداخلية × الترسانة (2:30 - ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): أحمد ناصر (حكمًا للساحة)، محمد صلاح العايدي وتوفيق محمد (مساعدين)، مصطفى خفاجة (حكمًا رابعًا)، أحمد عودة (مقيمًا للحكام)، سمير سعد (مراقبًا للمباراة).

 - مالية كفر الزيات × لافيينا (2:30 – ملعب مالية كفر الزيات): حسني سلطان (حكمًا للساحة)، إسلام اللبيني وأحمد عبد الباسط  (مساعدين)، عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا)، ماهر عبد الغفار (مقيمًا للحكام)، أحمد عبد الشافي (مراقبًا للمباراة).

 -  الإنتاج الحربي × طنطا (2:30 – ملعب السلام): محمد طه (حكمًا للساحة)، أيمن دعبس ومصطفى حسين (مساعدين)، كريم مرسي (حكمًا رابعًا)، محمد عمارة (مقيمًا للحكام)، أسامة صقر (مراقبًا للمباراة).

 - بروكسي × ديروط (2:30 – ملعب بروكسي): طارق مصيلحي (حكمًا للساحة)، كريم السعيد وسيد نافع (مساعدين)، أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا)، هشام الفلال (مقيمًا للحكام)، طارق السياجي (مراقبًا للمباراة). 

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ دوري المحترفين من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

الجريدة الرسمية