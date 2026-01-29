لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

18 حجم الخط

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة منذ قليل إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

