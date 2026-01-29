عرض خيالي يُقرب نجم ريال مدريد من الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

بات مستقبل النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، غير مستقر مع الفريق الملكي، بعد تلقيه عرضا خياليا للعودة إلى البريميرليج.

أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد

وأنضم بيلينجهام صاحب الـ 22 عاما في صيف 2023 إلى ريال مدريد الإسباني قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

وساهم اللاعب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد موسم 2023-2024 بجانب كأس السوبر الأوروبي.

وتراجع مستوى بيلينجهام في الموسم الحالي بشكل لافت بعد أن سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة شارك بها.

تشيلسي يعرض 150 مليون يورو للتعاقد مع بيلينجهام

وأفاد موقع "caughtoffside" بأن اللاعب الإنجليزي تلقى اهتماما كبيرا من جانب نادي تشيلسي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن تشيلسي يجهز عرضا ضخما يبلغ 150 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بيلينجهام.

ولعب بيلينجهام في بداية مسيرته مع فريق برمنجهام الإنجليزي قبل رحيله إلى دورتموند.

ويرتبط نجم منتخب إنجلترا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.