الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عرض خيالي يُقرب نجم ريال مدريد من الدوري الإنجليزي

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

 بات مستقبل النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، غير مستقر مع الفريق الملكي، بعد تلقيه عرضا خياليا للعودة إلى البريميرليج.

أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد

 وأنضم بيلينجهام صاحب الـ 22 عاما في صيف 2023 إلى ريال مدريد الإسباني قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

وساهم اللاعب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد موسم 2023-2024 بجانب كأس السوبر الأوروبي.

وتراجع مستوى بيلينجهام في الموسم الحالي بشكل لافت بعد أن سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة شارك بها.

 

تشيلسي يعرض 150 مليون يورو للتعاقد مع بيلينجهام

 وأفاد موقع "caughtoffside" بأن اللاعب الإنجليزي تلقى اهتماما كبيرا من جانب نادي تشيلسي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن تشيلسي يجهز عرضا ضخما يبلغ 150 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بيلينجهام.

ولعب بيلينجهام في بداية مسيرته مع فريق برمنجهام الإنجليزي قبل رحيله إلى دورتموند.

ويرتبط نجم منتخب إنجلترا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جود بيلينجهام بيلينجهام ريال مدريد تشيلسي نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

من هو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد خلفا لـ أربيلوا؟

مفاجأة ريال مدريد وحامل اللقب، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة الـ8

مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم مع قرب شهر رمضان المبارك

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية