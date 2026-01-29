الخميس 29 يناير 2026
نادي سيليا يطلق بطولة ودية للإسكواش لمختلف الفئات العمرية

بطولة ودية للإسكواش
بطولة ودية للإسكواش
انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات بطولة سيليا للإسكواش، التي ينظمها نادي سيليا الرياضي خلال الفترة من 29 يناير حتى 14 فبراير، بمشاركة 24 لاعبًا من الفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة.

وشهد اليوم الأول من التصفيات - التي تُقام على مدار 29 و30 و31 يناير - منافسات قوية بين اللاعبين، وسط أجواء حماسية ومستويات فنية مميزة تعكس تطور المواهب المشاركة.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة، على أن تُقام الأدوار النهائية أيام 12 و13 و14 فبراير، حيث سيتم تتويج الفائزين في احتفالية خاصة بنادي سيليا.

يشار إلى أن نادي سيليا – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى – يضم مجموعة كبيرة من الملاعب المجهزة لمختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، إلى جانب مجمع حمامات السباحة، وملاعب التنس والإسكواش، وصالات اللياقة البدنية.

نادي سيليا مجموعة طلعت مصطفى سيليا العاصمة الادارية بطولة سيليا للاسكواش
