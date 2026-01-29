تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تفاصيل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أعمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تتضمن تنفيذ 125 عمارة بإجمالي يقارب 3 آلاف وحدة سكنية، حيث تم التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، لافتا الى أعمال المرافق والبنية التحتية المصاحبة للمشروع، وفي مقدمتها طريق M1 بطول 2 كيلومتر وبعرض 42 مترًا، والذي يربط الطريق الأوسط بطريق M24، ويُعد أحد المحاور المرورية الحيوية التي تسهم في تحسين حركة التنقل وربط مناطق الإسكان بالمحاور الرئيسية، مع التشديد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز أعمال مشروع الإسكان الأخضر بالحي الثالث عشر، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ لأعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب شبكات المرافق وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات النهائية لنقطة الشرطة بالحي الرابع عشر، المقامة على مساحة نحو 1000 متر مربع، تمهيدًا لتسليمها ودخولها الخدمة في أقرب وقت، باعتبارها إضافة مهمة لمنظومة الأمن وتعزيز الاستقرار داخل المدينة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

وفي الإطار ذاته، تابع المهندس محمود مراد أعمال مشروع مركز الشباب المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذي يضم ملاعب خماسية وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي، حيث يجري حاليًا استكمال التشطيبات النهائية تمهيدًا للتشغيل، ليكون متنفسًا رياضيًا وترفيهيًا متكاملًا يخدم مختلف الأحياء ويعزز الأنشطة المجتمعية ونمط الحياة الصحية.

واكد مواصلة الجهاز جهوده لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات وضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة تليق بمكانة المدينة ضمن منظومة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

