ترامب: قرارات رئيس الفيدرالي تكلف الولايات المتحدة مئات المليارات سنويا

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تكلف الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات سنويا في نفقات فائدة غير ضرورية، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

سعر الفائدة كان يجب أن يكون أقل بكثير

وأضاف "ترامب": "سعر الفائدة كان يجب أن يكون أقل بكثير".

وتابع "ترامب": "يجب خفض الفائدة الآن".

فرض الرسوم الجمركية تجعل من الولايات المتحدة أقوى

وأكد "ترامب" أن سياسة فرض الرسوم الجمركية تجعل من الولايات المتحدة أقوى.

وفى سياق منفصل، قال موقع أكسيوس، نقلا عن مسئولين أمريكيين: إن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أطلع إدارة ترامب على معلومات استخباراتية عن إيران.

أكسيوس: توجيه ترامب الحالي هو الاستعداد

وأضاف موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قرارا آخر بشأن إيران خلال أيام.

وأشار موقع أكسيوس عن مسئولين أمريكيين، إلى أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يستند إلى الشروط الأمريكية القصوى.

وفى سياق منفصل كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه كل من “نظيره الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان”، في محاولة للتوسط وخفض التصعيد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن "الموضوع الرئيسي للنقاش الأخير الذي جمع هاتفيا أردوغان وترامب كان هو إيران".

مقترحا معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية

وأضافت: "أكد أردوغان مجددا على وجهة نظر أنقرة، مقترحا معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية".

وأوضحت أن أردوغان دعا إلى اجتماع ثلاثي رفيع المستوى، يضم تركيا، ويجمع الأطراف المعنية - الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه "يجري النظر في عقد محادثات عبر الهاتف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.