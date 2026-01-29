ترامب يأمر "ضباط الهجرة" بمينيسوتا بتجنب التعامل مع "المحرضين"

18 حجم الخط

صدرت توجيهات لضباط إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا اليوم الخميس بتجنب التعامل مع "المحرضين" أثناء تنفيذهم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة، وذلك وفقًا لتوجيهات داخلية اطلعت عليها رويترز.

كما أن التوجيهات الجديدة، التي تقدم النظرة الأكثر تفصيلًا حتى الآن حول كيفية تغير العمليات بعد حادثتي إطلاق نار مميتتين على مواطنين أمريكيين كانوا يحتجون في مينيابوليس، تأمر أيضًا ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية باستهداف المهاجرين الذين لديهم تهم جنائية أو إدانات فقط.

وتصاعد التوتر في مينيابوليس في مينيسوتا بعد تبادل الهجوم اللفظي بين ترامب ورئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي بعد أن صرح الأخير بأن المدينة الواقعة في شمال البلاد "لا تُطبّق ولن تُطبّق" قوانين الهجرة الفدرالية، بينما اعتبر ترامب تصريحاته بأنها "لعب بالنار".

ويخيم الغضب على سكان مينيابوليس منذ 7 يناير حين قُتلت المتظاهرة رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية تبلغ 37 عامًا، وأم لثلاثة أطفال، على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبعد مقتل أليكس بريتي البالغ 37 عامًا، السبت، اندلعت المزيد من التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مينيابوليس ونيويورك ومدن رئيسية أخرى.



