الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يأمر "ضباط الهجرة" بمينيسوتا بتجنب التعامل مع "المحرضين"

محتجون ضد ترامب في
محتجون ضد ترامب في ولاية مينيسوتا
18 حجم الخط

صدرت توجيهات لضباط إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا اليوم الخميس بتجنب التعامل مع "المحرضين" أثناء تنفيذهم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة، وذلك وفقًا لتوجيهات داخلية اطلعت عليها رويترز.

كما أن التوجيهات الجديدة، التي تقدم النظرة الأكثر تفصيلًا حتى الآن حول كيفية تغير العمليات بعد حادثتي إطلاق نار مميتتين على مواطنين أمريكيين كانوا يحتجون في مينيابوليس، تأمر أيضًا ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية باستهداف المهاجرين الذين لديهم تهم جنائية أو إدانات فقط. 

وتصاعد التوتر في مينيابوليس في مينيسوتا بعد تبادل الهجوم اللفظي بين ترامب ورئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي بعد أن صرح الأخير بأن المدينة الواقعة في شمال البلاد "لا تُطبّق ولن تُطبّق" قوانين الهجرة الفدرالية، بينما اعتبر ترامب تصريحاته بأنها "لعب بالنار".

ويخيم الغضب على سكان مينيابوليس منذ 7 يناير حين قُتلت المتظاهرة رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية تبلغ 37 عامًا، وأم لثلاثة أطفال، على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبعد مقتل أليكس بريتي البالغ 37 عامًا، السبت، اندلعت المزيد من التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مينيابوليس ونيويورك ومدن رئيسية أخرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضباط إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا المحرضين حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مينيابوليس المهاجرين مينيسوتا رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي قوانين الهجرة الفدرالية مقتل أليكس بريتي سكان مينيابوليس المتظاهرة رينيه جود إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

كرة اليد، موعد مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي أمم أفريقيا

مباراة قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش بالدوري اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية