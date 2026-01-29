تكلف 40 مليون دولار وباع 11 تذكرة فقط، فشل ذريع لفيلم ميلانيا ترامب

18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير، لمواقعي “الجارديان، الميرور”، أن الفيلم الوثائقي “ميلانيا”، الذي يرصد أحداث العشرين يومًا التي سبقت تنصيب دونالد ترامب عام 2025، كرئيس لأمريكا، من منظور زوجته ميلانيا، مع التركيز على استعداد العائلة للعودة إلى البيت الأبيض، فشل فشلا ذريعا في صالات السينما البريطانية، ولم يبع الفيلم سوا تذكرة واحدة فقط.

تفاصيل فشل فيلم ميلانيا ترامب

وأكد التقارير الصحفية، أن فيلم “ميلانيا”، الذي تكلف إنتاجه 40 مليون دولار، عبر دعم مالك آمازون جيف بيزوس، باع تذكرة واحدة فقط، في سينما فيو بإزلنجتون بالعاصمة البريطانية لندن.

بينما لم يحجز الفيلم إلا عددا قليل من المقاعد في باقي دور العرض، ويبدو أنه لم يعجب الجمهور البريطاني، ورغم وعد ترامب بأن “التذاكر يتُباع بسرعة”، لكن الواقع في بريطانيا كان مجرد 11 تذكرة مباعة إجمالًا في كل دور العرض البريطانية.

يذكر أن فيلم “ميلانيا”، من إخراج بريت راتنر، مخرج سلسلة أفلام "ساعة الذروة"، الذي واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي العام 2017 دون توجيه أية تهم جنائية.

كيفية مشاهدة فيلم “ميلانيا”

وعرض فيلم “ميلانيا” رسميا للمشاهدة في دور السينما، مع توفره للبث عبر منصة أمازون برايم، بتاريخ 30 يناير.

كما من المقرر إقامة عرض خاص اليوم الخميس 29 يناير، في مركز كينيدي بواشنطن، الذي أُعيد تسميته مؤخرًا إلى مركز ترامب-كينيدي، فيما استضافت ميلانيا ترامب عرضًا آخر في البيت الأبيض يوم السبت 24 يناير بحضور فريق العمل وعدد من الشخصيات الإعلامية والفنية.

