الشرطة البريطانية تعتقل متهما بسرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريستول

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال متهم بسرقة أكثر من 600 قطعة أثرية قيمة من مجموعة متحف بريستول.

احتجاز رجل يبلغ من العمر 41 عاما

وجاء في بيان لشرطة أفون وسومرست: "تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 41 عاما فيما يتعلق بالتحقيق في سرقة معروضات متحفية في بريستول. وتم اعتقاله ببضائع مسروقة وأطلق سراحه أثناء التحقيق".

تحديد هويات 4 أشخاص يحتاج إلى استجوابهم فيما يتعلق بسرقة كبرى

في إطار التحقيق، تواصل الشرطة العمل على تحديد هويات 4 أشخاص يحتاج إلى استجوابهم فيما يتعلق بسرقة كبرى من مبنى في منطقة كمبرلاند رود في بريستول، حيث كانت تخزن معروضات متحف بريستول.

متى تم الإعلان عن عملية السرقة ؟

وقع السرقة في سبتمبر، وتم الإعلان عنها في ديسمبر.

واخترق 4 رجال مجهولي الهوية مبنى في منطقة كمبرلاند رود في بريستول. وكان المبنى يحتوي على معروضات من مجموعة متحف بريستول المخصصة للإمبراطورية البريطانية والكومنولث البريطاني. وأشارت الشرطة سابقا إلى أن القطع الأثرية المسروقة كانت ذات "قيمة ثقافية كبيرة"، وكثير منها كان قد وهب للمتحف.

لقطات من كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة

ونشرت سلطات إنفاذ القانون لقطات من كاميرات المراقبة تظهر فيها المشتبه بهم، وطلبت مساعدة المواطنين في تحديد هوياتهم.

وفى سياق منفصل تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول دور قوات "الناتو" والقوات البريطانية في أفغانستان في موجة انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث سارعت الحكومة ومسؤولون عسكريون إلى دحضها.

ومن جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن ترامب كان مخطئا في الادعاء بأن قوات الناتو بقيت بعيدة عن الخطوط الأمامية أثناء الحرب، مشددا على أن هذا التصوير لا يعكس الواقع الميداني ولا حجم الدور الذي أدته القوات المتحالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.