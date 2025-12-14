18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، بأن السلطات البريطانية قررت تعزيز وجود الشرطة قرب المعابد اليهودية في المدن البريطانية، في أعقاب حادث إطلاق النار على شاطئ في سيدني.

الشرطة البريطانية تعزز وجودها الأمني ​​حول المعابد اليهودية بعد حادث سيدني

وجاء في بيان نُشر على موقع شرطة لندن الإلكتروني: “نحن نعمل بالفعل مع شركاء، بما في ذلك مع المنظمة الخيرية Community Security Trust، لتعزيز وجودنا حول المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها اليهود عادة”.

وأضاف البيان أن الشرطة البريطانية تقوم بدوريات إضافية في المناطق المأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، حادث إطلاق النار على شاطئ سيدني الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بأنه “الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الأكثر فظاعة”.

تفاصيل حادث سيدني

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن تعازيهم في الحادث.

واليوم الأحد، أطلق مسلحون مجهولون النار على رواد شاطئ بوندي في سيدني. ووفقا لشرطة نيو ساوث ويلز، أسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان" أن إطلاق النار وقع خلال حفل إضاءة شموع عيد الأنوار (حانوكا) الذي حضره العديد من أفراد الجالية اليهودية المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.