الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شواحن هواتف ووصلات وأسلاك كهربائية مقلدة في حملة بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرقابة التجارية شنت حملة على المحال التجارية، بهدف منع تداول أي سلع مقلدة أو تستخدم علامات تجارية لشركات أخرى، حفاظا على الحقوق التجارية للمنتجين، وحماية المستهلك من الغش التجاري، وقد شارك في الحملة كل من قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

 

نتائج الحملة على المحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من ضبط 50 شاحن موبايل مجهول المصدر، و50 وصلة شاحن لا توجد لها فواتير تدل على المصنع أو بلد المنشأ، كما تم ضبط 35 لفة أسلاك كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر بأحد مخازن الادوات الكهربائية، بإجمالي 3500 متر، كما تم ضبط ٤ لفات أسلاك دش بإجمالي 400 متر، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

تكثيف الحملات علي المصانع

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الرقابة التجارية بمديرية التموين والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي المصانع غير المرخصة، والمصانع التي يشتبه في أنها تستغل علامات تجارية لا تخصها، أو تتلاعب في تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، حفاظا علي حقوق الغير، وضمانا لجودة ما يقدم للمواطنين.

ضبط 152 كرتونة شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق المدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الادوات الكهربائية اسلاك كهربائية أسلاك كهرباء تم التحفظ علي المضبوطات تكثيف الحملات على الأسواق قسم مباحث التموين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يوضح الأحكام الشرعية (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كرة اليد، أرقام استثنائية لمنتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر بنصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية