ضبط شواحن هواتف ووصلات وأسلاك كهربائية مقلدة في حملة بالفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرقابة التجارية شنت حملة على المحال التجارية، بهدف منع تداول أي سلع مقلدة أو تستخدم علامات تجارية لشركات أخرى، حفاظا على الحقوق التجارية للمنتجين، وحماية المستهلك من الغش التجاري، وقد شارك في الحملة كل من قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على المحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من ضبط 50 شاحن موبايل مجهول المصدر، و50 وصلة شاحن لا توجد لها فواتير تدل على المصنع أو بلد المنشأ، كما تم ضبط 35 لفة أسلاك كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر بأحد مخازن الادوات الكهربائية، بإجمالي 3500 متر، كما تم ضبط ٤ لفات أسلاك دش بإجمالي 400 متر، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات علي المصانع

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الرقابة التجارية بمديرية التموين والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي المصانع غير المرخصة، والمصانع التي يشتبه في أنها تستغل علامات تجارية لا تخصها، أو تتلاعب في تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، حفاظا علي حقوق الغير، وضمانا لجودة ما يقدم للمواطنين.

كما شدد على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق المدعم.

