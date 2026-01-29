الخميس 29 يناير 2026
محافظة البحيرة تواصل تطهير المجاري المائية ورفع كفاءتها

تطهير المجاري المائية
تطهير المجاري المائية بالبحيرة، فيتو
أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطهير المجاري المائية ورفع كفاءتها، للحفاظ على الموارد المائية، وتوفير مياه آمنة ونظيفة للمواطنين.

تطهير المجرى المائي بقرية إبتوك بمركز إيتاي البارود

وفي هذا الإطار، تم اليوم تطهير المجرى المائي أمام محطة تحلية المياه بقرية إبتوك، التابعة لـ هندسة ري مركز ومدينة إيتاي البارود، لإزالة أي عوائق أو مخلفات قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو حركة المياه والحد من أي مشكلات بيئية أو صحية محتملة.

محافظ البحيرة توجه باستمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطهير بكافة الترع والمصارف

ووجهت محافظ البحيرة باستمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطهير بكافة الترع والمصارف، والتدخل الفوري حال رصد أي معوقات، مؤكدةً أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب.

