تنفيذي البحيرة يوافق على 5 مخططات تفصيلية بنطاق 4 مراكز

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على 5 خرائط مخططات تفصيلية بنطاق 4 مراكز في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وبما يواكب خطط التنمية المستدامة والتوسع العمراني المنظم.

ننشر المخططات التفصيلية المعتمدة

حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية حرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية حرارة بمركز حوش عيسى، والمخطط التفصيلي لتحديث واستكمال غرب شارع الجمهورية بحوش عيسى، والمخطط التفصيلي لقرية ابو منجوج التابعة للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز شبراخيت، والمخطط التفصيلي لقرية نظارة المنشية التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية، وتعديل المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني (1-1)، (1-2) بمركز ايتاي البارود.

التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية المعنية ومراجعة المخططات

يأتي اعتماد هذه المخططات في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط العمراني، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومخططة، تلبّي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتُسهم في دعم مشروعات التنمية والخدمات، وتم التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية المعنية، ومراجعة المخططات وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين بمحافظة البحيرة،و هذه المخططات تم اعتمادها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتصديق عليها، وبما يتوافق مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

