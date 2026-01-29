قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

18 حجم الخط

أعلن مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول التعاون الأكاديمي المبرم مع جامعة عين شمس، عن فتح باب التسجيل الرسمي للالتحاق بـ برنامج الماجستير الأكاديمي في التحكيم الاستثماري.

جاء ذلك في إطار احتفالات الهيئة بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز.

تُمنح درجة الماجستير الأكاديمي من جامعة عين شمس

تُمنح درجة الماجستير الأكاديمي من جامعة عين شمس، وتُنظم الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة بإجمالي ٣٠ ساعة معتمدة، وتمتد لمدة عامين دراسيين؛ يُخصص العام الدراسي الأول لدراسة المقررات العلمية وعقد المحاضرات والاختبارات التحريرية، بينما يُخصص العام الدراسي الثاني لإعداد وتجهيز ومناقشة رسالة الماجستير، وذلك وفق اللوائح المعتمدة بجامعة عين شمس، ولا يجوز التسجيل في الرسالة إلا بعد اجتياز جميع المقررات بنجاح، وتبدأ الدراسة في ١٣ فبراير ٢٠٢٦.

تُعقد الدراسة بنظام هجين (Hybrid)، بواقع ٤٠٪ دراسة عن بُعد (أونلاين) و٦٠٪ حضورًا بمقر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالتجمع، وتنحصر أيام الدراسة في الجمعة والسبت فقط، مع تدريس بعض المقررات باللغة الإنجليزية وفقًا لطبيعة البرنامج.

تشمل المقررات الدراسية:

التحكيم الاستثماري الدولي، والاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار وتسوية المنازعات، ودور المؤسسات الدولية في تسوية منازعات الاستثمار، وإجراءات التحكيم وقواعد الإثبات في المنازعات الاستثمارية، وتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن عليها، والتحكيم في المنازعات الدولية (منازعات الطيران – نموذج تطبيقي)، إلى جانب منهجية البحث القانوني وإعداد رسالة الماجستير.

يُشترط للتقدم استيفاء المستندات التالية: طلب التحاق مُوقع من المتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وسيرة ذاتية حديثة، وصورة كارنيه العضوية بالجهة أو الهيئة القضائية (إن وُجد)، وشهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها موضحًا بها التقدير على ألا يقل عن جيد، وأي مستندات أخرى تطلبها إدارة البرنامج.

يتم التقديم من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الرابط المُعلن ورفع المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات للفحص المبدئي، ثم يُحدد للمتقدمين المستوفين موعد للمقابلة الشخصية بمقر المركز، ويكون القبول نهائيًا بعد استيفاء الشروط الأكاديمية المعتمدة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل ١ فبراير المقبل.

