الكشف على 1006 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية أبو السحما بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال فريق القوافل الطبية، قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما التابعة لمركز شبراخيت، وذلك بمشاركة 10 عيادات طبية متنقلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار خطة الدولة وجهود المحافظة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا بالقرى والعزب والنجوع.

الكشف الطبي المجاني على 1006 مواطنا

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 1006 مواطنين، حيث شملت تقديم الخدمات الصحية في عدد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والرمد، إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة.

كما تضمنت القافلة معملي للدم وللطفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار، بالإضافة إلى عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن»، فضلًا عن تواجد لجنة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة.

وشملت فعاليات القافلة أيضًا تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين عليها، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

قافلة سكانية شاملة بقرية كومبو

جدير بالذكر نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية قافلة سكانية شاملة بقرية كومبو التابعة لقرية ديروط بمشاركة عدد من القطاعات الخدمية لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والبيطرية والتموينية والتوعوية والثقافية، حيث تم بقطاع الطب البيطري تنفيذ علاج جماعي ل 200 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية مع إجراء تقصٍ وبائي للأمراض الوبائية.

كما تم عقد ندوة إرشادية للتوعية بداء السعار وسبل الوقاية منه، كما شهد قطاع الصحة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 290 من المواطنين شملت تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية إلى جانب فحص الأورام والاعتلال الكلوي ضمن مبادرة 100 مليون صحة، كما تم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان الإنفلونزا الموسمية للتعريف بطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.

